Assassin's Creed Shadows utsettes igjen - lanseres i mars

Vi visste alle at minst ett av de mange etterlengtede spillene som skulle lanseres i februar ville bli forsinket, og nå har det første bestemt seg for å forsvinne inn i skyggen igjen.

Ubisoft bekrefter at Assassin's Creed Shadows, som opprinnelig var ment å lanseres i november i fjor, har blitt utsatt fra 14. februar til 20. mars.

Den offisielt oppgitte årsaken til forsinkelsen er å "tillate teamet å bedre innlemme spillerens tilbakemeldinger samlet de siste tre månedene og bidra til å skape de beste forholdene for lansering". La oss håpe det betyr tilbakemeldinger fra faktiske spillere og ikke de som fortsetter å klage over at spillet er "woke" på grunn av de spillbare karakterene ...

En annen interessant ting i pressemeldingen er at Ubisoft også erkjenner at selskapet kan bli solgt til interesserte parter. "Ledende rådgivere" har blitt utnevnt til å "gjennomgå og forfølge ulike transformasjonsstrategiske og kapitalistiske alternativer for å hente ut den beste verdien for interessentene". En av de negative konsekvensene av dette er at vi får høre at de forventer å "overskride 200 millioner euro i reduksjon av den faste kostnadsbasen"</em> innen utgangen av neste regnskapsår, så forvent enda flere oppsigelser og kanskje til og med nedleggelser i de kommende månedene.