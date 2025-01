Assassin's Creed Shadows vil bli sensurert i Japan

HQ

Med få unntak har Assassin's Creed-serien fått aldersgrense R på grunn av brutale drap og et voksent plot. Dette har betydd at den vanligvis har fått den høyeste aldersmerkingen som gjelder. Men til tross for dette vil innholdet i det kommende Assassin's Creed Shadows være sensurert i Japan.

Dette bekreftes av Ubisoft Japan, som skriver at spillet ikke oppfyller reglene for CERO Z-merket (fra 18 år) og at noe innhold derfor er fjernet (oversatt med Bing) :

"Assassin's Creed Shadows (CERO:Z) er i samsvar med forskriftene fra de vurderende myndighetene, det vil være forskjeller i noen av spillets visuelle skildringer i den japanske versjonen."

De viktigste forskjellene ser ut til å handle om avskårne kroppsdeler, og Ubisoft Japan fortsetter :

"Innstillingen for å slå amputasjon på eller av er fjernet fra spillinnstillingene, og amputasjon av fiendens hoder og lemmer vil alltid være deaktivert under spillet."

Det vil også være noen mindre, men uspesifiserte, forskjeller i språket. Vår versjon av Assassin's Creed Shadows er ikke påvirket av dette.