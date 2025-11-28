Assassin's Creed Shadows skal ikke ha stor utvidelse i 2026

HQ

Hvis du har spilt Assassin's Creed Shadows og likte hvordan Claws of Awaji -utvidelsen utviklet seg og utvidet den bredere opplevelsen, har vi litt dårlige nyheter for deg.

Selv om det venter nye tillegg i fremtiden, som det nylig avslørte Attack on Titan-samarbeidet, bør vi ikke forvente en annen stor utvidelse, i det minste ikke når som helst snart. Dette har blitt bekreftet av assosiert spilldirektør Simon Lemay-Comtois i et intervju med JorRaptor, der han bemerket at det ikke er noen stor utvidelse i det andre året av spillet.

"Fra nå av, for øyeblikket for år to, er det ingen utvidelse av størrelsen på Awaji som er planlagt. Vi jobber fortsatt med innhold for etterlanseringen og støtter det, men det er ikke en fullverdig DLC slik et sesongkort ville ha hatt tidligere år."

Så selv om det ser ut til at Ubisoft ønsker å fokusere på mindre pakker og oppdateringer for spillet fremover, betyr ikke dette at store utvidelser er helt utelukket, ettersom den nylige Valley of Memory -oppdateringen for Assassin's Creed Mirage viser at "alt kan skje i fremtiden."

Er du skuffet over å høre at Naoe og Yasukes eventyr sannsynligvis er over?