Assassin's Creed: The Ezio Collection (Nintendo Switch)

I frykt for å ødelegge for min egen anmeldelse: Ønsker du å spille Assassin's Creed II, Brotherhood, og Revelations igjen? Da er dette en helt ålreit port. Du får alle tre spillene i en pakke, og hadde du fortalt meg i 2009 at det kom til å være mulig å spille Assassin's Creed II i håndholdt format hadde jeg mest sannsynlig besvimt. På tretten år (hjelpes) har disse spillene nådd aldersgrensen for å bli nostalgiske, så om du ønsker å spille disse klassikerne igjen er dette på ingen måte en dum vei å gå.

Dessverre er jeg en anmelder, og må pirke. Og her er det både mye å pirke på, samtidig som veldig få endringer faktisk har skjedd. Dette er en port av The Ezio Collection, tidligere lansert på PS4, Xbox One, og PC i 2016. Det også var en helt ålreit port, som dessverre kanskje kan sies å ha pusset opp de tingene som ikke trengte oppussing. Det samme gjelder Switch-utgaven, da uten 4K-oppløsning. Uten å vite hva som foregår bakom hos studioet ansvarlig for porten, virker det som veldig liten innsats er gjort for å modernisere spillene. Da blir de små skurrete endringene enda tydeligere. Animasjonene i dialogscener har uten tvil sett bedre dager. Hovedkaraktermodellene gjør seg best, men selv de ser ut som de smelter av og til. Karakterenes øyne har også fått en veldig merkbar endring. Alle ser ut som de både er kjempetrøtte, har drukket et par liter kaffe, og har bakgrunnsbelysning litt sånn som en Game Boy Advance SP.

Det var spennende å sammenligne alle spillene med originalversjonene sine. II og Brotherhood, som i sin tid var helt banebrytende spill, har begynt å føles litt utdaterte. Firenze, Venezia og Roma er fremdeles fantastiske å utforske, spesielt med all faktaen du kan lese i spillets database, men de er tydelig veldig rigide i struktur. De fleste tak er samme høyde, gater er kvadratiske og kantete. Her kunne jeg gjerne tenkt meg en mer gjennomgående remake som moderniserer disse fantastiske spillene. Dette er nok dessverre bare ønsketenkning, da mengden arbeid som ville gått inn i det ikke helt måler opp med utbyttet av denne enkle porten. Revelations har klart holdt seg best, med et mer organisk og levende bydesign, samt bedre grafikk som bedre tilpasser seg moderne skjermer og konsoller.

Det er med andre ord veldig lite som er gjort for å faktisk fornye disse spillene. Spesielt med den lavere oppløsningen Switchen tilbyr, er det veldig lite som skiller disse fra originalutgavene. Det er ikke nødvendigvis negativt, men jeg skulle ønske at Ubisoft prioriterte disse relanseringene og tok bedre hensyn til å modernisere og finjustere alle problemene med originalutgavene på Xbox 360 og PS3. Spesielt da dette er en port av det som snart er en seks år gammel relansering av spill som alle er over ti år gamle. Men, det kjører fint både håndholdt og på TV, er godt tilpasset kontrollene på Switch, med mulighet for å navigere menyen, kart og inventory med touch-skjermen i håndholdt, laster raskt og styres akkurat som du husker. Tekst og enkelte HUD-elementer har også blitt forstørret for bedre lesbarhet på den mindre skjermen. For å gjenta: Disse er uten tvil helt ålreite porter. Assassin's Creed passer bra til kjapp spilling på farta, så jeg ser ikke noe vondt i å ha tre flere gode åpne verdener å utforske på Switchen. Men ikke forvent noe som helst mer.