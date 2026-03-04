Assassin's Creed Unity får en 60 FPS-oppdatering på PS5 og Xbox Series X / S i morgen

HQ

Ubisoft har stadig gjort sine eldre spill bedre med definerte oppdateringer og forbedringer som gjør det mulig for disse titlene å kjøre på dagens generasjonssystemer på en forbedret måte. Den neste til å motta denne behandlingen er et av de mest teknisk imponerende Assassin's Creed-prosjektene i forhold til lanseringsperioden, da Assassin's Creed Unity får en 60 FPS-oppdatering på PS5 og Xbox Series X / S.

Datoen for oppdateringens ankomst er også utrolig nært forestående, da den er satt til å slippe så snart som 5. mars 2026. Når det gjelder hva oppdateringen tilbyr som helhet, uttrykker den nylige merkevareoppdateringen for serien ganske enkelt:

"Vi vet at noen av dere har ventet på det lenge, så gjør deg klar til å gjenoppleve 1700-tallets Paris og Arnos fancy parkourbevegelser med mer glatthet på konsoller!"

For Xbox-spillerne der ute er det også verdt å merke seg at en kommende Xbox Free Play Days-helg vil være dedikert til Assassin's Creed, da vi mellom 2. og 6. april kan forvente "flere Assassin's Creed-spill" å bli tilbudt på tjenesten, med denne forbedrede Unity som en av dem.

Kommer du til å sjekke ut Unity igjen fra og med i morgen?