Assassin's Creed Valhalla - En siste titt

For noen år siden kranglet jeg voldsomt i forsøk på å gjøre Assassin's Creed: Origins til årets spill hos Gamereactor, og mirakuløst nok fikk jeg støtte fra enkelte kollegaer. Ingen av oss hadde forventet det på forhånd siden Assassin's Creed-spill aldri har vært dårlige, men de har aldri vært enestående heller. De har liksom bare levd opp til forventningene eller overgått dem litt uten å bli betraktet som mesterverk. Dette mener jeg i positiv forstand. Få spillserier har klart å holde en jevn god standard i samme stil som Ubisofts tidsreiser, men Origins tok det noen steg videre ved å rette et enda større fokus mot rollespillelementene. Skiftet skuffet kanskje deler av den harde kjernen, men gjorde samtidig at enda flere spillere fikk øynene opp for hvor fantastisk dette universet er. Problemet var bare at Assassin's Creed Odyssey "bare" var mer av det igjen uten særlig nevneverdige videreføringer. Hva så med Assassin's Creed Valhalla? Utviklet av det samme studioet som ga oss Origins, så kan vi forvente en like stor overhaling? Vel, ikke akkurat, for Valhalla er egentlig mer av Origins med noen unike ideer, og atter en gang er ikke dette noe jeg har noe imot.

Nylig fikk jeg nemlig spille seks timer av Assassin's Creed Valhalla, og siden Eivor allerede hadde fått etablere seg i England i lagringsfilen jeg startet fra fikk jeg et tydeligere inntrykk av hva kjernen av spillet går ut på. Bare det å være fienden som inntar en annen sitt land er en interessant endring, og spillet leker med dette rollebyttet på fascinerende måter. Her spiller vi som en anti-helt med et moralt kompass som man kan rette litt på med jevne mellomrom. Eivor sine allierte er ikke nødvendigvis særlig opptatt av å invadere med stil og medlidenhet, så det virker som om deler av historien vil fokusere på å holde vennene dine fra å miste seg selv i all blodlysten som bygges opp på jakt etter heder og ære.

Ikke at det betyr du må slite med dette i de flere titalls timene det vil ta å komme til rulleteksten, for denne gangen er historien delt inn i separate segmenter, arker eller sagn om du vil. Eventyret mitt startet i en ganske bar bosetning som etter hvert vil kunne oppgraderes og utvides med ressursene og styrkene som venter når du fullfører raid og generelt blir et kjent navn over de britiske øyer. Ved å bygge og oppgradere ulike bygninger vil du og hæren din få spesielle goder og fordeler, samtidig som at runer, statuer og stemningsfylte fester vil øke moralen hos befolkningen. Selv om det ikke går så dypt at vi kan bestemme hvor noe skal bygges eller lignende virker dette helt klart som noe kult å bedrive tiden med for de som ønsker.

Med tanke på tidsfristen brukte jeg uansett mesteparten av tiden min med spillet utenfor boplassen, og den første utfordringen var å eliminere kongen av gamle Mercia slik at jeg i stedet kunne plassere en nikkedukke som lettere oppfylte mine ønsker og behov. Derfor gikk turen til Ledecestrescire over det som virker som et massivt og vakkert land. Selv om fargepaletten er litt blekere enn Egypt og Hellas er det ingen tvil om at de britiske øyene og Norge har sin egen form for vakkert med sjamerende landsbyer laget av nydelig treverk og våte, gresskledde strekker så langt øyet kan se.

På vei til de ulike stedene vil man komme over fienders leirer, seriens klassiske utkikkspunkter, spennende rune-gåter og sideoppdrag som er alt fra bisarre til enkelt sagt spinnville. Det virker som om Ubisoft har tatt til seg kritikken om at overfloden av spørsmålstegn i Origins og Odyssey fjernet noe av utforskningslysten og særpreg, men jeg føler fortsatt at dette universet lider litt av få ting føles håndlaget eller spesielle. At kartet tydeligvis er fylt med flere interessante ting og mer variasjon enn Odyssey skal de uansett ha skryt for.

En av grunnene til dette er at det virker som om Valhalla tar seg selv litt mer seriøst enn Odyssey, og takk Thor for det. Bathos, den pinlige og påtvungne inkluderingen av humor for å lette på alvorlighetsgraden av noe som skjer, brukes altfor ofte i disse dager, så det er godt å se at Valhalla tydeligvis har noe det vil si uten å måtte fore det inn med barnslige teskjeer.

Når jeg så kommer til Ledecestrescire førte jakten på kongen meg til å starte et raid mot både festninger og landsbyer på jakt etter verdifulle ressurser og viktig informasjon. Disse er uten tvil noen av de beste eksemplene på hvordan Valhalla bygger videre på forgjengerne siden de kort sagt er en videreføring av de massive slagene ved å inkludere mer valgru parkour og ulike taktiske valgmuligheter. Her blir det også en del slåssing, og selv om de grunnleggende systemene følger i Odyssey sine fotspor er det litt mer realistisk og brutalt denne gangen. Du har fortsatt fire spesielle egenskaper som kan brukes. Det er alt fra å smøre gift på våpnene dine til å kaste deg over en fiende som er utslitt etter at du har fylt den nye måleren ved siden av helsen deres for noen skikkelige slag som dreper vedkommende med en gang eller i alle fall gjør massiv skade på de aller sterkeste motstanderne. Takket være et litt mindre, men spesialisert utvalg av våpen, nye ferdighetstrær med spennende ting i vil dette helt klart bli et friskt pust for de som har brukt titalls timer i forgjengerne selv om muskelhukommelsen vil komme godt med.

Dermed endte jeg alt i alt med å forlate denne demoen av Assassin's Creed Valhalla ganske imponert, og dere som er ute etter mer av den moderne Assassin's Creed-oppskriften får akkurat som ønsket i omgivelser som minner mer om våre egne. Om det er nok endringer til å friste de som ikke har likt den nye retningen er vanskelig å si enda, men foreløpig tviler jeg. Uansett er det millioner av oss som vil hoppe inn i dette eventyret når det lanseres den 10. november, for vi får mer av hva vi har kost oss med de siste tre årene.