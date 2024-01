Assassin's Creed Valhalla og Resident Evil 2 blir med i Game Pass

HQ

Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard hadde ikke engang blitt godkjent før ivrige gamere begynte å snakke om når Call of Duty, World of Warcraft, Tony Hawk's Pro Skater og andre kjente spillserier og spill ville komme til Game Pass. Phil Spencer fikk dem til å roe seg litt ned da han gjentok at dette ikke ville skje før i 2024, men dette fikk åpenbart mange til å tro, eller drømme, at vi ville få se en forbløffende mengde Activision Blizzard-spill i tjenesten så snart vi gikk inn i det nye året. Det skjedde ikke.

Microsoft har annonsert de første spillene som kommer til Game Pass i 2024, og listen inneholder ikke et eneste Activision Blizzard-spill. Det betyr ikke at utvalget er dårlig. Det er faktisk ganske utrolig. Bare se på dette:



Close to the Sun på Cloud, konsoller og PC akkurat nå



Hell Let Loose på Cloud, Xbox Series og PC den 4. januar.



Assassin's Creed Valhalla på Cloud, konsoller og PC den 9. januar.



Figment på Cloud, konsoller og PC 9. januar



Super Mega Baseball 4 på Cloud, konsoller og PC 11. januar



We Happy Few på Cloud, konsoller og PC 11. januar



Resident Evil 2 på Cloud, konsoller og PC 14. januar



Those Who Remain på Cloud, konsoller og PC 16. januar



Den dårlige nyheten er at noen fantastiske spill også snart forlater Game Pass, inkludert et ekstremt populært spill som kom tilbake til tjenesten for et halvt år siden: