Assassin's Creed Valhalla sine fremtidsplaner offentliggjort

Du ser på Annonser

Takket være Ubisoft Tyskland visste vi allerede at Assassin's Creed Valhalla sitt Season Pass blant annet vil la oss møte Beowulf, men vi har mye mer enn det i vente.

Nå har vi nemlig fått en ny video som forteller og viser alt både Season Pass-eiere og alle andre kan se frem til etter lanseringen av Assassin's Creed Valhalla den 10. november. Dermed vet vi for eksempel at det venter to historieutvidelser.

Den første heter Wrath of the Druids, og vil lanseres til våren. Da går turen til Irland, hvor vi skal prøve å finne ut hva en mystisk druide-kult holder på med. Deretter går turen til den franske hovedstaden når The Siege of Paris lanseres ved starten av sommeren. Der må vi ta oss av Karl den tykke sine elitesoldater i gjenspillbare kamper og beleiringer. Begge disse vil i kjent stil også la oss velge fremgangsmåter selv både hva kamper og dialogvalg angår. Samtidig får vi endelig se litt av The Legend of Beowulf. Dette oppdraget vil være tilgjengelig fra første stund for alle med Season Pass og/eller spesialutgaver av spillet.

Du trenger i kjent stil uansett ikke å deppe om du ikke er interessert i å bruke ekstra penger. Allerede i desember får vi feire Yule (enkelt sagt den tids jul), ta del i det første raidet, muligheten til å oppgradere Jomsvikinger, bygge nye ting på boplassen sin, finne nytt utstyr til Eivor og mer. Det venter også en ny Discovery Tour, franchisens guide-aktige modus, men vi får ikke vite akkurat når denne kommer.

Hvordan høres og ser dette ut?