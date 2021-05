Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids

Du ser på Annonser

Etter en liten forsinkelse er den første utvidelsen for Assassin's Creed Valhalla nesten her. Wrath of the Druids tar Eivor til Emerald Isle, og bringer Irland til den episke vikingtittelen i en DLC som egentlig er det vi alle hadde håpet på - mer Assassin's Creed Valhalla. Les Eiriks originale anmeldelse her.

I Wrath of the Druids setter Eivor kursen mot Irland for å møte sin fetter Barid, som nå er blitt konge og hersker av Dublin. Etter å ha ankommet Irland oppdager Eivor at Barid prøver å plassere seg selv på Flann Sinnas, den nye høykongen av Irland som ønsker å forene landet til tross for at de møter motstand, gode side. Det blir Eivors oppgave å hjelpe de andre kongene i Irland slik at de tar Sinnas side, så høykongen til gjengjeld vil se på Barid som en sterk og lojal alliert, og eliminere spenningen mellom danskene og irene.

I motsetning til hovedspillet vil det ikke i Wrath of the Druids ta deg en halv evighet å utforske og erobre alt. Det er et mer kortfattet eventyr i en åpen verden som er mye mindre enn England. I likhet med Valhallas England er Wrath of the Druids' Irland ikke hele Irland, men i stedet en del av det, og hvis vi skulle estimert er det omtrent like stort, om ikke litt mindre, enn Norge-kartet.

For det meste avviker ikke Wrath of the Druids fra formelen til Valhalla. Kartet, som viser de frodige grønne områdene i Irland, er veldig likt England, og begge er utrolig vakre. Og når det gjelder aktivitetene du vil finne og fiendene du vil møte, er de generelt ganske like. Ikke misforstå oss, det er en hel del nytt innhold å bryne seg på, men hvis du forventer noe helt annet enn Valhalla blir du nok skuffet.

Det største nye tilskuddet i Wrath of the Druids er handelssystemet. Her skal du fullføre handelskontrakter ved å generere og selge eksotiske ressurser til fjerne steder for belønning. Du får disse ressursene ved å reise rundt i Irland og plyndre kister, eller alternativt ved å finne ressurshandelsposter og bruke forsyninger opptjent under raids for å bygge dem opp for å passivt generere eksotiske ressurser i sanntid. Egentlig ganske likt oppbyggingen av Ravensthorpe i hovedspillet, men med noen ekstra mekanikker.

På toppen av dette, som nevnt tidligere, vil Eivor også måtte fullføre forskjellige oppgaver for de andre kongene av Irland for å skape tillit til Flann Sinna. Disse oppgavene finnes i duehus som er plassert rundt omkring på kartet og er cirka like store som generelle sideoppdrag. Hver oppgave ber deg om å stjele noen smykker, drepe et mål eller eliminere en leir, for eksempel, men haken er at hver kommer med sidemål som vil øke belønningen hvis du fullfører dem. Overraskende nok endrer disse drastisk hvordan du tar for deg oppgaven, da noen kanskje krever at du bare dreper de nødvendige målene, mens andre kan kreve at du forblir anonym eller til og med tar null skade. Selv om belønningene ikke alltid er verdt innsatsen, gir de deg i det minste en grunn til å variere metodene dine.

Når det gjelder verdenen må du igjen fullføre raids, plyndre kister, ødelegge forbannede symboler, bygge steinvarder, finne kunnskapsbøker som gir nye evner og fullføre altre, men det er ingen verdensbegivenheter å oppdage. I stedet får vi nye aktiviteter, for eksempel Trials of Morrigan som er små hallusinogene kampscenarier, Uí Néill-masker å finne som låser opp en spesiell kiste, og et par nye kraftige Drengrs å bekjempe. Det er også en legendarisk skapning her direkte knyttet til keltisk mytologi, som du kan teste styrken din mot. Generelt er mye av Wrath of the Druids knyttet til keltisk mytologi.

Når det gjelder de nye fiendetypene er Druids, som navnet antyder, det største tilskuddet. Disse likner på banditter, bortsett fra at de ofte bruker merkelige evner eller våpen, som for eksempel giftsverd eller muligheten til å forvandle seg til varulver - selv om dette er mer en illusjon takket være den mystiske tåken som fyller visse deler av Irland. Druider er for det meste elitefiender som likner banditter og vil utfordre Eivor i kamp, hvorav noen til og med vil ha dyrekompanjonger (villsvin eller irske ulvehunder), og de er i stor grad knyttet til Wrath of the Druids-motsvaret til Order of the Ancients, nemlig Children of Danu.

Denne nye organisasjonen er en eldgammel druidekult som ønsker å eliminere alle som ikke følger deres hedenske tro, inkludert høykongen Flann Sinna og danskene ledet av Barin. Selv om det ikke er så mange mål som i hovedspillet, vil Children of Danu kreve at du leter etter ledetråder for å lære medlemmenes identiteter.

Wratch of the Druids byr på spennende nye aktiviteter og innhold. Det er en utvidelse som gir mer av det som gjør Valhalla så bra, men med en keltisk vri. Selv om denne DLCen er mye mindre enn Valhalla, gjør det mindre kartet at det hele føles mindre oppblåst, og skaper et miniatyreventyr som er mye lettere å fordøye.