Assassin's Creed-skaper lager PlayStation-spill

Ved å være produsent av både Assassin's Creed, Watch Dogs og Splinter Cell: Blacklist ble Jade Raymond raskt et kjent navn og ansikt før hun forsvant til EA Motive i 2015. Da forsvant hun virkelig også, for på grunn av kansellerte Star Wars-spill rakk hun bare å hjelpe litt til med Star Wars Battlefront II der før turen gikk til Google og enda flere kanselleringer. Da er det kanskje ikke så rart at hun nå har valgt noe som virker litt tryggere.

Raymond avslører at hun nå har startet et selvstendig studio kalt Haven sammen med noen av sine gamle kjent i Montreal, og at de har slått seg sammen med Sony for å lage et helt nytt PlayStation-spill. Vi får ikke akkurat klare indikasjoner på hva spillet vil gå ut på, men hun nøyer seg med å si følgende:

"Det er tid for oss å refokusere på SPILL på en plass hvor vi kan praktisere håndverket vårt uten barrierer eller hindringer. Vi ønsker å skape verdener hvor spillerne kan forsvinne, ha det gøy, uttrykke seg selv og finne likesinnede. Vi ønsker å helle all lidenskapen vår inn i prosjektet. Vi vil lage noe vidunderlig folk kan oppleve, for vi tror på kraften spill har til å bringe glede inn i folks liv".

Tiden får vise akkurat hva dette betyr, og om vi endelig får se hva Raymond kan bringe til live igjen.