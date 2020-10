Assassin's Creed-spill dropper PlayStation 5

Du ser på Annonser

Etter sju måneder med forvirring og spekulasjoner kunne Sony endelig spesifisere at PlayStation 5 bare er bakoverkompatibel med PlayStation 4, og ga oss i samme slengen en bitteliten oversikt over hvilke PS4-spill de visste ikke fungerer på den kommende konsollen foreløpig. Listen inneholdt ikke akkurat mange store spill den gang, men nå vet vi hvorfor det ble sagt at listen kan endre seg.

Ut av intet har nemlig Ubisoft annonsert at åtte (på en måte ni) av spillene deres ikke vil kunne brukes på PlayStation 5 heller, og med en god del Assassin's Creed-spill vil nok enkelte bli skuffet: