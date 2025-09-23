Assault Terminators er tilbake i en massiv ny Warhammer 40,000 Space Marines Battleforce

HQ

Har du noen gang sett på en Space Marine og tenkt "nei, ikke klumpete nok?" De fleste vil sannsynligvis si nei, men hvis du har det, så kommer Terminators til å være rett opp i smuget ditt. Spesielt har Warhammer nettopp avslørt en ny serie Assault Terminators, det viktigste salgsargumentet til den klumpete nye Crux Terminatus Battleforce.

Den nye esken kommer med 10 Assault Terminators, som hver kan utstyres med Lightning Claws for å utslette fiendens agn eller Thunder Hammers og skjold for å gjøre dem til et ustoppelig bolverk. Det finnes også fem vanlige terminatorer, en terminatorkapellan, en terminatorkaptein og en terminatorantique med et vakkert banner som du kan ta med deg i kamp. Det er også tre målsøkende fyrtårn som du kan bruke til å sende ut terminatorene dine.

Denne esken er den første måten spillere vil kunne få tak i de nye Assault Terminators, og vil snart bli utgitt via forhåndsbestilling. Individuelle sett for de nye modellene kommer senere på året. Hvis du ønsker å bygge ut en langsom, men svært dyktig elitedel av hæren din, virker denne boksen som en sikker måte å fylle ut en god del av en liste på. En skam for en Dark Angels-spiller som en redaktør som skriver dette ut at Assault Terminators dessverre ikke (ennå) kan brukes som Deathwing.

