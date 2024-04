Assetto Corsa 2 heter nå Assetto Cosa Evo og kommer senere i år.

HQ

Mange av oss ble skuffet over at Kunos og 505 Games ikke nevnte Assetto Corsa 2 i sine økonomiske prognoser for inneværende regnskapsår. Det fikk oss til å frykte at den etterlengtede oppfølgeren til Assetto Corsa ikke ville komme i 2024 som planlagt, og de nylige omstruktureringsproblemene hos 505 Games lovet ikke godt for bilsportens fremtid. Men slik ser det ikke ut til å bli, for Assetto endrer ikke bare hva som befinner seg under panseret, men hele serien.

Men la oss legge metaforene til side et øyeblikk. Assetto Corsa 2 finnes ikke, for det vi får se senere i år er Assetto Corsa Evo, en ny utgivelse som, som navnet antyder, utvikler kjøresimulatoren til et nytt stadium. Og det mest underlige med denne kunngjøringen er måten den er produsert på.

Det viser seg nemlig at i gårsdagens Assetto Corsa Competizione-oppdatering, som introduserte en ny bane for Nürburgring, introduserte utviklerne et opplyst løpspanel med 2024 på svart bakgrunn og en QR-kode, noe man kanskje ikke legger merke til under et løp. Den spanske simulatoren Heikki360ES la imidlertid merke til denne detaljen i en video som du kan se nedenfor.

QR-koden fører til en ny nettside der en video med Assetto Corsa Evo spiller av og fremhever 2024 som lanseringsår. Vi forventer å få vite mer i løpet av de kommende ukene, men én ting er sikkert: Assetto Corsa har en fremtid, og den fremtiden er Evo.