Assetto Corsa 2 varmes opp til lansering i 2024

I dagens simracing-scene er det ett navn som får all oppmerksomhet, og de fleste av de internasjonale konkurransene blir omstridt: Assetto Corsa. Bilsimulatoren fra Kunos Simulazioni og 505 Games er stolte av å ha brakt spenningen og spenningen ved racing og konkurranse til skjermene til spillere over hele verden siden 2014 og har vært flaggskiptittelen i eSports racing siden 2018. Mange var allerede på jakt etter en oppfølger for å ta opplevelsen til neste nivå. Og i dag har vi endelig en anelse om når vi kan forvente det.

I følge en finansiell rapport fra Digital Bros (selskapet som eier 505 Games), "Den 'andre versjonen' av Assetto Corsa er planlagt våren 2024."

For øyeblikket er det ikke nevnt i dokumentene om denne Assetto Corsa 2 vil ha Competizione i tittelen også, eller om den må vente på en senere versjon av denne andre delen. Det som er klart er at simulatorene må smøres opp, fordi det er tid for en ny bil neste år.