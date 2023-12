Assetto Corsa Competizione har nå konsollkrysspilling

HQ

Gode nyheter for alle som spiller konsollsimracing. 505 Games og Kunos Simulazioni har kunngjort at de i dag lanserer en gratis oppdatering for Assetto Corsa Competizione som introduserer krysspilling mellom PlayStation 5- og Xbox Series-plattformene. Pressemeldingen nevner ikke om denne oppdateringen også vil sette PS4- og Xbox One-førere opp mot hverandre.

Cross-play er nå aktivert i alle online-moduser, inkludert normale og raske flerspillerløp, på servere med en-times løp med avanserte innstillinger aktivert, og også i private ligaer.

Husk at simracing-tittelen koster €39,99 på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series, og at teamet jevnlig lanserer gratis og betalte oppdateringer med nye biler, baner og tilpasningsmuligheter.