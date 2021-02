Assetto Corsa Competizione kommer til PS5 og Xbox Series senere i år

Du ser på Annonser

Assetto Corsa Competizione kom til PS4 og Xbox One for en stund siden, men denne versjonen hadde en rekke tekniske kompromisser fra PC-versjonen, som gjorde at den fik ganske middelmådige anmeldelser.

Men det blir snart en del bedre, for det har blitt bekreftet i en pressemelding sendt til Gamereactor at Assetto Corsa Competizione kommer til PlayStation 5 og Xbox Series senere i år.

"In 2013, Assetto Corsa went into early access on Steam, quickly becoming a must-own for sim racing enthusiasts upon its full launch in December 2014. In August 2016, Digital Bros subsidiary, publisher 505 Games, released the game on PS4 and Xbox One and Assetto Corsa reached an entirely new console audience. The studio was purchased by Digital Bros in 2017. The franchise's exponential growth has continued, with the release of Assetto Corsa Competizione on Xbox One and PS4 in 2020, with the game coming to next-gen consoles later this year."

Dessverre vites det ikke hvilke reelle fordeler denne versjonen byr på, men vi regner i hvert fall med at spillet snart kan kjøre i 60fps på konsollene.