Assetto Corsa Competizione (Konsoll)

Det tok over halvannet år fra Assetto Corsa ble utgitt på PC til det kom til konsoll i 2016. Denne gangen har heldigvis Kunos Simulazioni kuttet ned ventetiden til "kun" ett år for konsollbrukere. Men er oppfølgeren like god som originalen? Delvis ja, men også mye som mangler.

Da Assetto Corsa først ble utgitt på PC på slutten av 2014 var det kjent som et av de aller mest realistiske spillene blant bilsimulatorer, og ventetiden var uendelig lang for de av oss som kun har konsoll. Da det endelig kom var det tydelig at spillet ikke var laget for konsoller i utgangspunktet, og følelsen var langt fra den samme som det PC-spillerne fikk oppleve. Denne gangen har de lært, og tenkt på konsollutgivelsen fra første stund og det har gitt resultater.

Stillbilder ser veldig fine ut i Assetto Corsa Competizione

For kjørefysikken i Assetto Corsa Competizione er det nemlig ingenting å utsette på. Bilene føles helt fantastisk, og det like godt med ratt som med kontroller. Jeg kan formelig kjenne hvordan jeg blir presset mot frontruten ved hard nedbremsing selv om jeg sitter avslappet i stolen min med kontrollen i hånden. Det samme gjelder sving og akselerasjon, og fordelt på de forskjellige underlagene. Det blir ekstra glatt om regnet ligger på asfalten, og det kjennes også godt i vibrasjonene i kontrollen.

Skulle jeg derimot være så dum at jeg beveger meg utenfor banens grenser er følelsen en helt annen. Jeg trenger ikke være veldig langt utenfor asfalten før bilen blir håpløs å kontrollere. Noen vil kanskje si at det er slik det skal være, men både i virkeligheten og i alle andre spill er det en viss mulighet for å redde seg inn igjen dersom man skulle ta feil av asfaltkjøring og rallykjøring.

Regnvær byr på mer enn bare glatt underlag. Dårlig sikt kan være et problem.

Lydmessig leverer de riktignok i toppklasse igjen. Jeg har ikke fått æren av å sitte i en GT3-bil i mitt liv, men jeg har sett en real mengde løp på TV, og alle lydene virker å være spot on fra hva jeg kjenner fra disse sendingene, innvendig som utvendig. Det er litt endringer som må gjøres på lydnivået på de forskjellige områdene som motorlyd og veistøy, men det er en bagatell, og fikses lett etter å ha kjørt et løp for så å være lagret i evig fremtid.

Spillet sliter dessverre med bildeoppdatering, og da ser det ikke alltid like pent ut.

Nå har jeg skrytt veldig av spillet så langt, og du som sitter tilbakelent og leser dette nå tenker sikkert at dette vil være et knallkjøp. Dessverre må jeg meddele at det er det foreløpig ikke. Hvor spillet briljerer lydmessig er det desto svakere grafikkmessig. Ene og alene det faktum at det er låst til 30fps er en skikkelig uting i en simulator av denne kvaliteten. Heldigvis klarer den å kjøre jevnt på dette på min PS4 Pro, men jeg har også hørt om tilfeller hvor den sliter med framedrops på vanlig PS4. På grafikken er PC-versjonen mange hakk foran konsollene, og selv om det er å forvente skuffer det litt allikevel. Med det sagt så blir jeg vant til den lave oppdateringshastigheten, men jeg skulle veldig gjerne sett en boost opp til 60fps for PS4 Pro / Xbox One X.

Kunos Simulazioni påpekte før utgivelse at de heller ønsket 40 biler som føltes forskjellige enn å ha hundrevis av biler som føltes veldig like. Dette er i og for seg bra det, men jeg savner fortsatt litt mer innhold både i form av baner og biler. Ved utgivelse er det 20 forskjellige biler og 15 baner å velge mellom. Spilles er lisensiert til Blancpain GT-serien til SRO, og derfor er det ved utgivelse kun GT3 biler å finne i spillet. De er de mest populære bilene blant alle som liker å kjøre simracing, men som tidligere nevnt hadde det vært ønskelig med litt mer variasjon. Dette kommer ikke før senere ifølge Kunos Simulazioni. Når er vanskelig å si, men at det kommer til å koste en krone eller to tror jeg vi kan si med ganske stor sikkerhet.

De fleste andre bilsimulatorer har i den senere tiden fokusert mye på karrieremodus. Både Formel 1 og WRC-spillene har forbedret denne modusen kraftig de senere årene med mulighet til å bygge opp et lag, men dette er fraværende i Assetto Corsa Competizione. Jeg starter karrieren med å kjøre Lamborghini «Young driver test» for å kartlegge nivået mitt. Dette består i å kjøre en Huracan Super Trofeo på den verdenskjente Monza-banen, og videre starter jeg min karriere med mitt eget lag hvor jeg velger både lagnavn og navn på føreren min. Dessverre er det ingen mulighet til å endre utseende på bilen min på tross av at jeg ikke har noen sponsorer fra start av. Det er heller ingen særlig progresjon i karrieremodusen. Jeg kjører bare løp for å kjøre løp virker det som, og innimellom får jeg beskjed om å kjøre nye tester uten at dette gir meg noe som helst i form av oppgraderinger. Det eneste det gjør er å la meg kjenne forskjellige baner litt bedre, og dette blir litt unødvendig rimelig fort.

Huracan Super Trofeo er en heftig bil, så det må kjøres testløp for å se om jeg kan takle all kraften.

Flerspillerdelen er bundet til nettspill da det ikke er noe mulighet for splitscreen i Assetto Corsa Competizione, og det er egentlig helt greit all den tid bilsimulatorer helst bør spilles med ratt og pedaler. Det som dog hadde vært greit i slike tilfeller var om nettdelen var bedre enn den er ved lansering. Det er foreløpig ingen mulighet til å sette opp privat lobby med vennene mine, og selv om dette er noe de har lovt skal komme «innen rimelig tid» er det en frustrerende mangel ved første oppstart. Competizione er italiensk for konkurranse, og det kan tenkes at det blir gode konkurranser på sikt ved at alle førere får en skill rating ut fra hvordan en kjører. Dette er noe som er blitt mer og mer vanlig i simulatorer, men dessverre med vekslende hell. Jeg må spille en god del løp før jeg får min virkelige skill registrert både fordi jeg ikke er erfaren nok i starten, men også fordi andre spillere på nett rett og slett er like ferske som meg og det oppstår situasjoner i løp som alle involverte får svi for. Jeg håper dette kan bli veldig gøy på sikt, men samtidig frykter jeg at de mer seriøse førerne spiller dette på PC ettersom det er der det skinner som best.

Kort oppsummert er Assetto Corsa Competizione en utmerket bilsimulator som får meg til å føle hver sving på kroppen, både med ratt og med kontroll. Kjørefysikken er unik i forhold til alle andre bilsimulatorer på markedet per i dag. Dessverre har innholdet mangler og grafikken er for svak for konsoll til å være konkurransedyktig. Klarer de å få ut en oppdatering som gir økt bildefrekvens på de kraftigere konsollene kan det bli veldig bra, men inntil da må jeg forholde meg til det som er. Det er uansett gøy å kjøre, så om du ikke forventer for mye av karrieremodus, og ikke trenger så stort utvalg med biler er det absolutt verdt pengene.