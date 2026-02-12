Assetto Corsa Evo lanserer oppdatering 0.5 midt i karrieremodus-kontroversen

HQ

Kunos Simulazioni og 505's Assetto Corsa Evo ble lansert på Early Access for bare et år siden, og i løpet av den tiden har det utviklet seg sammen med fellesskapet med nytt innhold og en god del endringer, men noen av disse endringene har ikke blitt særlig godt mottatt av fansen.

I dag har tittelen blitt oppdatert til versjon 0.5, som bringer en rekke nye biler og baner, men enda viktigere justeringer av håndtering og fysikk. Før vi prøvekjører sistnevnte, her er listen over førstnevnte :

Nye biler og baner kommer til Assetto Corsa Evo v.0.5

Nye landeveisbiler



Audi Sport Quattro (1983)



BMW M2



Caterham Seven 485 CSR Final Edition



Toyota AE86 + Tunet versjon



Volkswagen Golf MK1



Ny racerbil



Dallara EXP



Ny GT-bil



Porsche 911 GT3 RS (992)



Nye spor

(gir mulighet for flere oppsett og spillerutfordringer)



Watkins Glen International (4 layouter)



Circuit Paul Ricard (4 oppsett)



Spillerne vil også kunne glede seg over den første versjonen av Free Camera-modus, som er ment for videre utforskning og mer filmatiske repriser, mens teamet fortsetter å jobbe med en dedikert fotomodus. Når det gjelder grafikk, bruker ACE nå DLSS 4.5 for bedre ytelse og skalerbarhet. Til slutt har HUD og brukergrensesnittet blitt forbedret, og løpsrelaterte systemer som straffer og logikken bak blå flagg har blitt finjustert.

Hvor ble det av karrieremodusen i Assetto Corsa Evo?

Alt dette kommer imidlertid akkurat når en del av samfunnet har blitt veldig sinte på de nylige endringene i spillets karrieremodus og progresjonssystem for enkeltspillere. Det som var kjent som karrieremodus er ikke mer, ettersom studioet har fjernet den tradisjonelle modellen som involverer økonomistyring, erfaringspoeng og virtuell valuta. Samtidig styrer utviklerne mot mer konkurransedyktige funksjoner, Driving Academy og støtte for mods.

Mens noen brukere setter pris på den mer "plukk opp og spill" -tilnærmingen uten den gode gamle XP-slipingen og den begrensede startgarasjen, støttet andre allerede det første presset for en tradisjonell karrieremodus, og føler seg nå skuffet. Kunos har ikke gitt noen kommentar til denne avgjørelsen, og heller ikke data for å støtte påstander om at karrieremodus egentlig ikke fanget mye oppmerksomhet når det gjelder faktisk spilletid.

0.5-traileren nedenfor erter allerede den kommende Assetto Corsa Evo 0.6-oppdateringen, med et tydelig nikk til 12-timersløpet på Sebring.