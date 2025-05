Assetto Corsa Evo oppdaterer tidlig tilgang til versjon 0.2

HQ

Gode nyheter for simracingfans. Kunos Simulazioni har i dag sluppet en stor oppdatering for Assetto Corsa Evo, den nye delen av kjøresimulatorfranchisen. Denne 0.2-versjonen er tilgjengelig for AC EVOs Early Access på Steam, og den er et stort skritt fremover for nåværende brukere av spillet, ettersom den byr på mye innhold, både online og offline.

For å starte med høydepunktene inkluderer Update 0.2 to nye spillmoduser, Open og Career. Open Mode er et offline-alternativ der spillerne får umiddelbar tilgang til alle slags tilpasningsalternativer for alle kjøretøy. Karrieremodus, derimot, er avhengig av spillerens progresjon, og integreres med Driving Academy og spillets interne økonomi, slik at du føler at du bygger din karriere som sjåfør ett steg om gangen. Denne modusen er også tilgjengelig offline.

Assetto Corsa Evo 0.2 inneholder også sju nye kjøretøy, som du også finner beskrivelser av nedenfor, og to baner: The Americas, som ligger i Austin, Texas, og Donington Park (Leicestershire, England).

Nye kjøretøy i AC EVO 0.2



Alfa Romeo Giulia Sprint GTA



Lotus Exige V6 Cup



Porsche 911 Turbo 3.6 (964)



Mazda MX-5 (NA)



Honda NSX-R



Maserati GT2



Alfa Romeo 75 1,8 Turbo Evoluzione



Det er også en ny funksjon som vil være interessant for den profesjonelle siden av spillet, ettersom det nå er et Replay Gallery der spillerne kan se gjennom opptak av løpene og testene sine på jakt etter maksimal effektivitet på asfalten.

I tillegg er det en stor liste over mindre forbedringer og justeringer av de tekniske, AI og andre delsystemer for AC EVO inkludert i denne oppdateringen, som du finner i sin helhet her.