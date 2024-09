Assetto Corsa Evo tråkker på bremsen og slippes endelig i 2025

HQ

Det så aldri for mye satt i stein til tross for at 505 Games kunngjorde og bekreftet at Assetto Corsa Evo ville slippe i år, og nå bekreftes fansens første frykt, selv om det faktisk bare er en liten forsinkelse. Kunos Simulazionis simracer vil nå lanseres til Early Access 16. januar 2025 som bekreftet av utgiveren, og her er den nye videoen som følger med nyheten :

Som en del av de tidligere bekreftede produsentene og en håndfull flere, viser opptakene i spillet (sammen med en samleobjektlekebilhyllest) detaljerte racerbiler av Porsche, Alfa Romeo, Ford, BMW, Mercedes-Benz AMG, Mini, Lotus, Ferrari, Volkswagen, Hyundai (med en EV) og mer. Ørnøyne vil også legge merke til justerte fortauskanter og et hint om toveistrafikk.

Simracere har ventet på denne lenge, så det blir interessant å se hvordan den, ahem, utvikler seg gjennom 2025 med deres tilbakemeldinger. Whislistene er nå åpne.