HQ

Avhengig av hvor gammel du er eller hvor du kommer fra, vil Asterix & Obelix ha hatt ulik innvirkning på livet ditt. For min egen del har denne elskelige duoen alltid ligget i utkanten av mitt interessefelt, rett og slett fordi de ikke er like store i Storbritannia som de er i for eksempel Frankrike, og også fordi de ikke har vært noe stort samtaleemne på mange år. Det har vært noen få nye prosjekter av varierende omfang med duoen de siste ti årene, men bortsett fra The Middle Kingdom fra 2023, var det siste virkelig store film- eller TV-prosjektet på Asterix & Obelix Mission Cleopatra fra 2002. Det er viktig å vite og huske, siden den live-action-filmen ble skapt av Alain Chabat, som nå er tilbake i rollen som den ukuelige Gauls i Netflix' begrensede serie Asterix & Obelix: The Big Fight.

HQ

Denne serien adapterer The Battle of Chieftains historie, som i bøkene regnes som det syvende albumet. Den handler om hvordan byens intellektuelle druide Getafix mister hukommelsen like før en stor invasjon fra Julius Cæsars romerske imperium, og hvordan byen uten druidens kunnskap står forsvarsløs og uten sin karakteristiske trylledrikk, noe som til slutt krever at heltene Asterix og Obelix finner en løsning og redder skinnet sitt mot utallige odds. Det interessante med filmatiseringen av denne historien er at Chabat og medregissør Fabrice Joubert har brukt den som en måte å både ønske nye fans velkommen inn i Asterix & Obelix s verden, samtidig som de sørger for at mer erfarne folk får en historie som gjenspeiler den karakteristiske sjarmen og humoren til merket.

På denne fronten fullfører The Big Fight oppgaven med glans. Fortellingen er velstrukturert og har et godt tempo, og den byr stadig på overraskende vendinger uten å bli for lang. Det er en begrenset serie, noe som betyr at det bare er fem episoder som hver er rundt 35 minutter lange, så hele historien har omtrent samme varighet som en langfilm, men er designet for å kunne konsumeres i mer lettfordøyelige biter. Historien og dialogen som Chabat har utarbeidet, har all den karismaen og sjarmen man kan forvente av serien, samtidig som den passer for yngre mennesker med tåpelig og lett fysisk humor og vitser. Men den er også stappfull av referanser og gags som bare eldre fans vil legge merke til, enten det er satiriske politiske stikk eller mer vittige one-liners, eller til og med nikk til kjente popkulturelle verk.

Dette er en annonse:

Animasjonen er også et herlig valg. Den er kanskje litt typisk for den moderne Illumination-aktige stilen vi ser brukt mange steder, men det er ikke til å stikke under en stol at den har karakter og masse farger, noe som gjør den helt perfekt for et yngre publikum og eldre fans som er ute etter en mer avslappet seeropplevelse.

Når det gjelder fremføringene, kan du, siden The Big Fight er lokalisert på Netflix, oppleve den på fransk - med Chabat som legger stemme til Asterix - med undertekster eller på et dubbet lokalt språk, og uansett hva du velger, vil du bli imponert og underholdt av stemmearbeidet.

Dette er en annonse:

Når det gjelder en serie for familier og et yngre publikum, er det ikke mye Asterix & Obelix: The Big Fight gjør feil. Den er humoristisk og søt, emosjonell og kjærlig animert, fartsfylt og actionfylt, og har til og med et utmerket og snedig post-credits-tillegg etter siste episode som vil få deg til å smile fra øre til øre. Forhåpentligvis er ikke dette det siste vi får se av de ukuelige Gauls i animert format i nær fremtid.