Asterix & Obelix: The Big Fight har premiere på Netflix i april

Det er mange forskjellige Asterix & Obelix -prosjekter på gang for tiden, både når det gjelder dataspill, bøker, TV og film. I løpet av de kommende månedene vil sistnevnte kategori bli utvidet med en helt ny animert serie som skildrer eventyrene til det titulære paret og ser hvordan de beskytter landsbyen sin mot det fremrykkende romerske imperiet.

Serien heter Asterix & Obelix: The Big Fight, og det er en franskspråklig serie som er skapt av Alain Chabat, den samme personen som skrev og regisserte live-action-filmen fra 2002 Asterix & Obelix: Mission Cleopatra. Chabat har regissert sammen med Fabrice Joubert, mens Benoît Ouillion og Piano har skrevet manuset til den kommende animasjonsserien.

Showet er inspirert av det syvende albumet med tegneserier skapt av René Goscinny og Albert Uderzo. Nærmere bestemt er det boken The Battle of the Chieftains fra 1964 som er den primære inspirasjonen.

Asterix & Obelix: The Big Fight har premiere på Netflix 30. april, og du kan se den nyeste traileren for serien nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"Midt i det første årtusenet er Roma desperat etter å erobre den siste uavhengige landsbyen i Gallia - hjemmet til Astérix og Obélix. Hemmeligheten bak gallernes overlegenhet i kamp er en magisk trylledrikk, men når trylledrikkens mester rammes av hukommelsestap, er landsbyboerne overlatt til seg selv mot romernes makt."