Asteroiden 2024 YR4s sjanse for å treffe jorden er nå oppe i 2,8 %.

HQ

Dere er sikkert kjent med at jorden kan bli truffet av en asteroide i 2032, en asteroide som kan forårsake alvorlige skader og utløse et nedslag som er 500 ganger kraftigere enn atombomben som ble sluppet over Hiroshima i 1945. Du er sikkert også kjent med at mange ser på dette som en katastrofe som kan føre til verdens undergang, og på den fronten er det både gode og dårlige nyheter.

Den dårlige nyheten er at sjansen for at Asteroid 2024 YR4 skal treffe jorden nå har økt til 2,8 %, ifølge Den europeiske romfartsorganisasjonen. Dette betyr at den nå er den asteroiden som har hatt størst sannsynlighet for å treffe jorden siden Apophis skapte problemer for 20 år siden, med en maksimal sjanse på 2,7 %.

Den gode nyheten er at dette ikke betyr at vi alle kommer til å dø i 2032. ESA har uttalt at sannsynligheten for nedslag "endrer seg over tid" og at den "sannsynligvis vil falle til null" når alt er sagt og gjort. For å bidra til å dempe frykten rundt denne kosmiske katastrofen har ESA til og med produsert en fin kort video som du kan se nedenfor.

Dette er en annonse:

Det vi vet om asteroiden er dens nedslagskorridor, som i hovedsak vil feie over ekvator. På grunn av sin størrelse har ESA også bekreftet at asteroiden ikke vil ha et planetødeleggende potensial, da den på grunn av sin størrelse maksimalt kan være et problem for en enkelt by, ettersom den kan ha et nedslag som ligner Tunguska-nedslaget i 1908, som selv om det var den største hendelsen i historien, likevel bare forårsaket problemer for et skogområde i Russland og ikke engang skapte et krater, ettersom asteroiden eksploderte rundt 5-10 kilometer over bakken, noe som til slutt førte til forkullede og sterkt nedbrente skoger i regionen.