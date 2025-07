Aston Martin avslører Vantage S

HQ

Aston Martin utvider sitt utvalg av Vantage -modeller ved å introdusere Vantage S for verden. Denne bilen beskrives som den mest ytelsesfokuserte Vantage til dags dato, med en effekt på 680 hk og et dreiemoment på 800 Nm, noe som gir en toppfart på 202 mph og en lynrask 0-60 mph-tid på bare 3,3 sekunder.

Vantage S drives av en 4,0-liters V8 twin-turbo, og den har et chassis som er designet for å være mer smidig og samtidig gi bedre grep foran. Den har en mer presis kalibrering av gasspedalen, iøynefallende panserlameller, en bakleppespoiler, et subtilt S-merke, et minneverdig interiør i Alcantara og skinn, og til og med en rekke S-spesifikke funksjoner som gjør at den inntar sin plass på toppen av Vantage-serien.

Vantage S er faktisk nær ved å ankomme også, ettersom Aston Martin vil begynne leveransene i siste kvartal 2024. Før det vil den debutere denne helgen på Goodwood Festival of Speed i Storbritannia.

