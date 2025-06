Aston Martin bekrefter at Lance Stroll er friskmeldt i tide til sitt hjemlige Grand Prix

HQ

Aston Martin-fører Lance Stroll gikk glipp av det siste Formel 1-grandprixet i Barcelona, Spania, på grunn av en skade i hånden og håndleddet. I 2023 hadde Stroll en sykkelulykke og hadde noen brudd. Han gjennomgikk en prosedyre, men han satt igjen med en del smerter, og nylig måtte han gjennomgå en medisinsk prosedyre.

Det gikk bra, og laget har bekreftet at han er klar til å kjøre igjen. Den 26 år gamle kanadieren går ikke glipp av løpet i Montreal, til stor glede for de lokale fansen: "Jeg gleder meg til å være tilbake bak rattet med teamet i mitt hjemlige Grand Prix denne helgen. Jeg hadde alltid tenkt å kjempe hardt for å være klar til å kjøre foran Montreal-publikummet. Jeg føler meg bra etter operasjonen og har kjørt noen runder på Paul Ricard denne uken for å forberede meg. Takk for all støtten, vi ses i helgen!"

Stroll var ikke på plass, så Fernando Alonso var den eneste Aston Martin-føreren den dagen. Spanjolen kjørte heldigvis inn til en tiendeplass, og ble senere forfremmet til niendeplass etter Max Verstappens straff, og vant dermed sine første poeng for sesongen.

Slik kan du se Canadas GP denne helgen, med faktisk ganske gode tider i Europa.