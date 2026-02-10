Aston Martin er det siste F1-teamet som avslører den nye bilen, og den mest etterlengtede av dem alle

HQ

Aston Martin er det siste Formel 1-teamet som har avslørt den nye bilen for 2026-sesongen, AMR26, og kanskje var det det mest etterlengtede teamet som gjorde det, ettersom det er den første nye bilen designet av Adrian Newey, den berømte ingeniøren hvis biler har vunnet 25 verdensmesterskap (13 førertitler, 12 konstruktørmesterskap) og 220 løp, og som vil ha den doble rollen som daglig leder og teknisk direktør.

Det blir også det eneste laget med Honda-motorer, etter at det japanske firmaet avsluttet avtalen med Red Bull. Alt dette, og uforutsigbarheten som det nye Formel 1-reglementet har ført med seg, kan gjøre Aston Martin til en reell utfordrer til seire og til og med verdensmesterskap, etter å ha endt på syvende og femteplass i konstruktørklassen de siste årene.

"Med helt nye regler er den beste filosofien aldri åpenbar med en gang, og forståelsen din utvikler seg etter hvert som bilen utvikler seg", sa Newey under presentasjonen av bilen mandag kveld i Dammam, Saudi-Arabia, i nærheten av Aramcos hovedkvarter. "Med AMR26 har vi valgt en helhetlig tilnærming: Det handler ikke om én enkelt komponent som skiller seg ut, men hvordan hele pakken fungerer sammen."

Fernando Alonso, som vant sine to verdensmesterskap for to tiår siden, i 2005 og 2006, og som ikke har vunnet et Grand Prix siden 2013, kan stå overfor sitt siste år i sporten, ettersom han fyller 45 år i løpet av det siste året av kontrakten med Aston Martin. "Jeg har kjørt mot Adrian i hele min karriere, og nå kan jeg endelig kjøre en av bilene hans", sa spanjolen.

For fjerde året på rad skal han kjøre sammen med Lance Stroll, sønnen til lagets eier.