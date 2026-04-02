Aston Martin "føles som en fotballklubb kjøpt av en russisk oligark", sier den berømte TV-programlederen Will Buxton

Aston Martins problemer med Honda-motorene, som fullstendig har ødelagt deres håp om en konkurransedyktig sesong i år, kan ikke tilskrives de stadige lederskiftene, men mangelen på en konsekvent plan i Formel 1-teamet kan føre til ytterligere problemer. Teameieren, Lawrence Stroll, ønsket Andy Cowell velkommen i 2024 og ble forfremmet til å erstatte Mike Krack som teamsjef i januar 2025.

Noen måneder senere ble sjefsingeniør Adrian Newey forfremmet til teamsjef, mens Cowell ble flyttet til rollen som strategisjef og Krack ble flyttet til sjef for banesiden. Ifølge Motorsport går det rykter om at Stroll ønsker en ny teamsjef for å frigjøre Newey fra hans ansvarsområder og få ham til å fokusere på de tekniske aspektene.

Den kjente TV-programlederen Will Buxton, som selv har jobbet med Formel 1 og har vært med i alle sesongene av Netflix-serien Drive to Survive, sa på sin Up to Speed-podcast at Aston Martin F1-team føles "som en fotballklubb som ble kjøpt av en russisk oligark på 90- og 2000-tallet, som bare kastet penger på et problem, byttet manager hver sjette måned og til syvende og sist aldri virkelig oppnådde noe".

Buxton rettet et klart skyts mot Chelsea, som ble kjøpt av den russiske milliardæren Roman Abramovitsj, og som gjorde flere økonomiske brudd mellom 2009 og 2022, noe som resulterte i en enorm sanksjon fra Premier League.

Buxton sa at "Formel 1 ikke er fotball" og ikke kan forvente å bytte manager hver sjette måned, og at de stadige endringene skader lagets kultur på grunn av mangel på retning. "Å snu ting i Formel 1 er som å snu et skip, og du trenger den lille slepebåten foran for å trekke det rundt og peke det i riktig retning. Og det tar tid. Du kan ikke bare endre ting over natten".