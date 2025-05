Aston Martin "ikke i stand til å kjempe om poeng akkurat nå", sier teamsjefen

HQ

Aston Martin har ikke forbedret seg i det hele tatt i år: etter å ha vært femte i konstruktørstillingen i fjor (men med et enormt gap på 374 poeng til fjerde, Mercedes), er de nå syvende, bare foran Racing Bulls, Alpine og Kick Sauber. Bare 14 poeng, scoret alle av dem av Lance Stroll, i Australia og fire poeng i sprinten i Miami forrige helg.

Teamleder Andy Cowell legger ikke skjul på virkeligheten: "Under normale tørre forhold har vi ikke en bil som er i stand til å konkurrere om poeng akkurat nå", sa han på Formula1.com."Vi må fortsette å analysere hvor vi kan forbedre oss og jobbe hardt for å være mer konkurransedyktige i Imola".

Stroll er også skuffet: "Vi mangler rett og slett fart. Vi har vært trege hele sesongen så langt, og i dag var ikke noe unntak". Det er et mareritt for veteranen Fernando Alonso også, som beklager at "Vi møtte de samme utfordringene i dag som vi har hatt hele sesongen, og vi klarte ikke å utnytte det kaoset som lå foran oss", med henvisning til regnværet i løpet i Florida.