Aston Martin kutter 20 % av den totale staben

Som påpekt mange, mange ganger, har tolltariffer en svært direkte effekt på utvalgte selskaper og produsenter, og det er nå tilsynelatende umulig for den legendariske bilprodusenten Aston Martin å fortsette uten betydelige oppsigelser.

Som BBC rapporterer, vil Aston Martin kutte hele 20 % av den totale arbeidsstyrken ettersom tapene fortsetter å øke i møte med tollsatsene som er innført av USAs president Donald Trump.

Nedbemanningen vil være sentrert rundt selskapets base i Warwickshire, hvor rundt 600 ansatte må gå.

"Etter å ha gjennomført en prosess i begynnelsen av 2025 for å gjøre organisatoriske justeringer for å sikre at virksomheten hadde de nødvendige ressursene for sine fremtidige planer, måtte vi ta den vanskelige beslutningen ved utgangen av 2025 om å gjennomføre ytterligere endringer", sier en representant.