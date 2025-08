Aston Martin prøver desperat å forstå hvorfor de gjorde det så bra i Ungarns Grand Prix

HQ

Aston Martin ble et av de mest triumferende lagene i Ungarns Grand Prix. Begge Aston Martin-bilene, som er vant til å ligge på de siste plassene i hvert løp, tok poeng: Lance Stroll ble nummer syv og Fernando Alonso nummer fem. Det er en stor kontrast til det som skjedde en uke tidligere, da Stroll ble nummer 14 og Alonso nummer 17 i Belgia. Det er et øyeblikk å feire og også nyte, men også å jobbe, for raskt å oppdage hva som endret seg nesten over natten, slik at de ikke lar muligheten unnslippe.

Mike Krack, Aston Martins baneingeniør, innrømmet ganske forbauset at "Du kan ikke hoppe fra baksiden av rutenettet til fronten av midtfeltet på syv dager". Nå må de nøye analysere forskjellene mellom Spa og Ungarn, fortalte han As. Hovedforskjellen, ved første øyekast, mellom Belgia og Ungarn er bruken av frontvingen, men Kracks mener at "Det handlet ikke bare om å velge aerodynamikk designet for regn, for selv om vi var litt bedre i den belgiske spurten, var vi ikke på det nivået vi viste i Ungarn. Det er mange ting å analysere."

Krack hørtes nesten overveldet ut for alt arbeidet de trenger å gjøre nå før sesongen gjenopptas i slutten av august, men følelsen er positiv i Aston Martin. For Fernando Alonso har situasjonen "snudd 180º". "16 poeng til teamet og mye motivasjon for resten av sesongen", men innrømmer også at "det er arbeid som må gjøres for å forstå hvorfor vi har vært konkurransedyktige. Den første testen blir på Zandvoort, en annen bane med høy downforce hvor vi har prestert godt tidligere. Jeg håper vi har begge bilene i poengene."