Aston Martin-sjefen tror Fernando Alonso fortsatt vil være aktiv i 2027: "Alderen hans er en styrke"

Formel 1-føreren Fernando Alonso, som nylig feiret at det var 20 år siden han vant sitt første Formel 1-VM, antydet nylig at han kan være på vei mot pensjonisttilværelsen, og at den kan komme allerede neste år hvis han lykkes med å hjelpe Aston Martin til å bli et konkurransedyktig team.

Ingenting er imidlertid bestemt ennå, og Aston Martin-sjef Andy Cowell var overrasket over ryktene, og sa at han ikke har hørt noe om at den spanske F1-føreren skal pensjonere seg etter 2026-sesongen.

"Jeg har ikke hatt noen samtaler med ham om det. Samtalene hans med meg det siste året har vært fokusert på 2026", sa Cowell i en uttalelse til Motorsport."Jeg antar at Fernando tenker mot slutten av 2026 og hva han skal gjøre, men vi jobber hardt for å sørge for at vi er i best mulig posisjon for 2026, 2027 og videre. Fernando har vist at han er en fenomenal konkurrent."

"Alder ser ikke ut til å være noe problem for ham. Alderen hans ser ut til å være en styrke!", sa Cowell, spent på endringene i Formel 1-reglementet neste år, som kan resultere i en ny start for alle team og en sjanse for Aston Martin til å ta steget opp og bli et virkelig konkurransedyktig team ved siden av McLaren, Red Bull, Mercedes og Ferrari, med arbeidet til ingeniøren Adrian Newell, som ble ansatt i fjor, men som bare fikk lov til å jobbe i år.

Fernando Alonso (44) har 419 Grand Prix-starter, mer enn noen annen i historien, men har ikke vunnet et løp siden 2013 (218 Grand Prix uten seier). Tror du han klarer å ta sin 33. seier i 2026... eller 2027?