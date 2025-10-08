Aston Martin utsetter Valhalla og forbereder seg på et tap på 110 millioner pund Trumps tollsatser og en avtagende interesse fra Kina gir tilsynelatende et veldig tøft 2025 for Aston Martin...

HQ Den britiske sportsbilprodusenten forventer et tap på 110 millioner pund i 2025, og har kunngjort at den kommende superbilen, Valhalla, som er en lillebror til Valkyrie til 4 millioner pund, vil bli forsinket. Det var planlagt å levere 999 biler til sine internasjonale forhandlere, men Aston har nå kunngjort at de bare vil levere 150 biler på det meste, og at tapene i stor grad skyldes Trumps nye tollsatser. De forklarer også at redusert etterspørsel i Kina på grunn av ulike skatter og avgifter plutselig har gjort Valhalla mindre attraktiv. Dette via Autocar.