Aston Martin velger Formel 2-zweiten Jak Crawford som reservefører for Alonso og Stroll i 2026

Aston Martin har annonsert at Jak Crawford, Formel 2-fører for DAMS Lucas Oil, blir deres tredje fører, som reservefører for Fernando Alonso og Lance Stroll. Crawford ble med i Aston Martin Driver Development Programme i 2024, og har ifølge det engelske teamet kjørt mer enn 2000 km i Formel 1-maskiner.

"I løpet av de siste to sesongene har jeg lært så mye av å være i Formel 1-miljøet, både på AMR Technology Campus og på banen. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å støtte teamet og fortsette å utvikle meg som fører ", sier den 20 år gamle amerikaneren, som angivelig ble vurdert av Cadillac som et av deres valg til deres nye F1-team neste år, før de valgte veteranene Valtteri Bottas og Sergio Pérez.

Crawford, som nylig fikk sin første sjanse til å kjøre Formel 1 under et Grand Prix i FP1 i Mexico, er inne i sin tredje sesong i Formel 2, og hans beste er for øyeblikket andreplassen, 19 poeng bak Leonardo Fornaroli fra Invicta Racing, med to løp igjen. Han har vunnet seks løp og oppnådd 19 pallplasser på tre år.