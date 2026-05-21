Aston Villa vinner Europa League-tittelen og utvider Unai Emerys utrolige rekord

Aston Villa vant Europa League med en 3-0-seier over Freiburg, og tok med seg det første store trofeet til Birmingham siden EFL-cupen i 1996 og ligatittelen i 1981, og sementerte Unai Emery som den mest suksessrike manageren i Europa League-historien, med tre titler på rad med Sevilla, én med Villarreal, og nå sin første med en engelsk klubb.

Den 54 år gamle spanjolen kom til Aston Villa i november 2022, og har en seiersrate på 55,4 %: Med over 100 seire er han den tredje manageren i Villas historie som har oppnådd så mange seire med klubben, etter Ron Saunders og Joe Mercer. Emery har kontrakt til 2029, signert i 2024, da han ledet Aston Villa til sitt første Champions League-mesterskap siden 1982.

Nå som landsmannen Pep Guardiola forlater Manchester City, hyller engelske eksperter Emery som den beste treneren i Premier League, over Arsenals Mikel Arteta, som nettopp har vunnet Premier League. "Han har flest trofeer, og mest erfaring. Mikel er i starten av sin reise, og har gjort en utrolig jobb i år. Men Unai er i en kategori med de beste av de beste", sier TNT Sport-ekspert og tidligere midtbanespiller Owen Hargreaves.

Europa League-tittelen sikrer Aston Villa kvalifisering i Champions League for andre gang på tre år: Forrige sesong nådde de kvartfinalen og ble slått 5-4 sammenlagt av Paris Saint-Germain, Emerys tidligere klubb, og året før nådde de semifinalen i Conference League.