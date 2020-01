Astral Chain kommer til Super Smash Bros. Ultimate

Mens de fleste Super Smash Bros. Ultimate-spillere venter spente på å høre hvem den neste figuren som skal komme til spillet er kan Nintendo i alle fall fortsette å gi oss nye Spirits.

Selskapet kan nå avsløre at en ny Spirits-event kalt Chain the Future to Spirits! vil starte den 17. januar, og med det navnet bør det ikke overraske at denne fokuserer på Astral Chain. Da vil både tvillingene, Kyle og Lappy innta Spirit Board-et de neste fem dagene, så det er bare å gripe muligheten mens du kan fra og med førstkommende fredag.