Astro Bot annonsert, og lanseres så snart som i september

I forrige uke gikk det et rykte om at et nytt Astro Bot -spill skulle avsløres på State of Play -messen som nettopp ble avsluttet. Man trodde at spillet skulle være nok et 3D-plattformspill bygget for PS5, i likhet med det vi fikk med Astro's Playroom, et spill som til dags dato fortsatt er det mest solgte eksklusive PS5-spillet (takket være at det følger med alle PS5-konsoller). Det viser seg at alle ryktene var korrekte.

Et spill som ganske enkelt er kjent som Astro Bot ble nettopp avslørt. Det kommer nok en gang fra Team Asobi og er et 3D-plattformspill som tar den elskelige robotmaskoten med på et eventyr gjennom en rekke biomer og unike nivåer i det som beskrives som "et superstort romeventyr, hans største til dags dato".

Vi har blitt fortalt at seks galakser som spenner over 80 nivåer vil bli tilbudt. Målet er å utforske og finne Astro s forsvunne besetningsmedlemmer, som er spredt rundt i disse galaksene som inkluderer skoger, strender, vulkaner og mer.

På typisk Astro -vis vil det være en rekke evner å mestre og ta i bruk, og de fleste av dem vil være skreddersydd til DualSense-kontrollens spesielle funksjoner. I hovedsak vil haptisk tilbakemelding og adaptive utløsere spille inn i hvordan Astro utforsker verden og bruker krefter som Bulldog Booster for å air-dash og knuse fiender, Twin-Frog Gloves for å svinge og angripe fra avstand, og Giant Sponge for å suge opp vann for å vokse seg stor og skape kaos.

Team Asobi Spillet lover også over 70 nye fiendetyper å overvinne, inkludert sjefer i slutten av hver galakse, og muligheter til å gjenforenes med venner fra PlayStation-universet. Den fullstendige listen over disse vennene er ikke offentliggjort, men vi så en versjon av Leviathan Axe dukke opp...

Når du kan se frem til å spille Astro Bot på PS5, vil spillet lanseres så snart som 6. september 2024. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.