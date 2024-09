Astro Bot bekrefter at det kommer flere nivåer, roboter og innhold før året er omme

HQ

Kveldens State of Play startet med et sikkert kort. Astro Bot er den beste merkevaren PlayStation har å by på akkurat nå, og derfor var de raske med å kunngjøre det gratis innholdet Team Asobi vil legge til i spillet i høst.

Ikke mindre enn fem online-nivåer å speedrunne og 10 nye roboter å redde, inkludert a Helldiver og Eve fra Stellar Blade. Team Asobi-sjefen Nicolas Doucet har takket fansen for den gode mottakelsen spillet har fått, og sier at dette bare er en forsmak på hva som kommer til å skje.

Hvis du allerede eier grunnspillet, må du huske at dette nye innholdet vil være helt gratis. Astro Bot er eksklusivt for PlayStation 5.