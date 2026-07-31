Astro Bot Det går rykter om at dette skal være temaet for et « Lego-sett som lanseres i oktober

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Vi ser at stadig flere videospill blir omgjort til Lego-sett. Enten det er i form av ikoniske retro-konsoller som blir omgjort til klosser eller legendariske serier som får temasett (The Legend of Zelda, Super Mario, Horizon, for å nevne noen), finnes det et bredt utvalg av alternativer, som tilsynelatende bare vil utvides.

Et nytt rykte fra de ofte pålitelige lekkasjekildene hos Brick Tap hevder at « Astro Bot snart blir tema for et Lego-sett. Settet skal angivelig bestå av 1 911 deler, koste 160 dollar og lanseres allerede 1. oktober, noe som – hvis dette stemmer – tyder på at en kunngjøring er ganske nært forestående.

Siden Sony og PlayStation har flørtet med Lego tidligere, til og med for å lage «Lego Horizon Adventures», må man jo spørre seg om et «Lego Astro Bot-sett er en forløper for et bredere og dristigere samarbeid mellom de to selskapene i forbindelse med Team Asobi-serien. Uansett, nå som enda en PlayStation-ikon blir omgjort til klosser, krysser vi fingrene for at det ikke tar for lang tid før Ratchet & Clank følger etter.