Astro Bot er 12-15 timer langt

I en tid hvor vi knapt ser noen nye plattformspill, familievennlige maskoter, og hvor selv de som finnes knapt får noen oppmerksomhet er det forfriskende å se noe som Astro Bot. Team Asobis plattformeventyr ser ut til å bli den helt store utgivelsen i siste halvdel av Sonys 2024, og mange av oss har derfor mange brennende spørsmål om det.

I et intervju med kreativ regissør Nicolas Doucet (transkribert av Gamingbolt) hører vi at spillet vil være rundt 12-15 timer langt. "Vi ønsker virkelig å lage et spill der tempoet er konstant hele veien, og at hvert nivå er av samme kvalitet i stedet for å ha øyeblikk som faktisk er litt lange," sier Doucet.

Spillet var nesten åpent på et tidspunkt, men har siden gått over til en nivåbasert struktur for å gjøre hvert nivå mer virkningsfullt. Vi får se nivåene med egne øyne når Astro Bot lanseres 6. september.