Astro Bot er årets spill i 2024

Nå er det offisielt: Team Asobi har slått konkurrentene og vunnet prisen for Årets spill på The Game Awards. Showet var fullt av overraskelser, og mens Astro Bot var en favoritt til å vinne for mange, var noen som så showet live skuffet og sjokkert over å se det vinne.

Det var støtte til indie-darlingen Balatro og Metaphor: ReFantazio, men til slutt viste det seg at den lille roboten som kunne, var den beste i showet. Astro Bot vant også for Game Direction, noe som kanskje tydet på at GOTY-prisen ville gå en annen vei, men til slutt oppnådde den begge deler.

Vi vil ha en mer omfattende liste over alle vinnerne og begivenhetene som kommer ut senere, men i mellomtiden, la oss få vite hva du synes om at Astro Bot ble kronet til årets spill.