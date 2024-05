Astro Bot tar opp kampen mot Mario Galaxy i september

I forrige uke dukket ryktene om at et nytt Astro Bot -spill skulle avsløres snart opp igjen, men med tanke på mine tanker om Astro Bot Rescue Mission og Astro's Playroom bør det ikke overraske at jeg likevel smilte fra øre til øre da den offisielle annonseringen kom i kveldens State of Play.

Forhåpentligvis vil dette få enda mer oppmerksomhet enn Astro's Playroom, for det som enkelt nok heter Astro Bot blir såpass mye større at Team Asobi fortjent nok krever betaling denne gangen. Med hele 6 forskjellige galakser og over 80 områder å utforske er dette uten tvil den vesle robotens største eventyr til nå. Topp det hele med 15 nye ferdigheter som ikke bare tilfører kult gameplay, men også føles bra ut takket være måten de utnytter DualSense-kontrolleren på, så kan du banne på at jeg skal samle alle de små krabatene denne gangen også. Du kan se flere eksempler på dette i traileren under, og deretter bare glede deg til Astro Bot slippes på PS5 den 6. september.