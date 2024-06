Astro Bot - Team Asobi ser ut til å ha laget 2024s beste plattformspill

HQ

Det tok bare noen få minutter med spilling for Astro Bot på den nylige PlayStation State of Play for den neste Team Asobi -tittelen å bli den kanskje mest etterlengtede PlayStation-tittelen - og til og med plattformspill generelt - i 2024 for mange. Jeg er en del av den gruppen, og derfor gledet jeg meg til å prøve Astro Bot på årets Summer Game Fest for å få en smakebit av hvordan det forbedrer plattformformelen som over 55 millioner spillere har hatt tilgang til siden Astro's Playroom debuterte som en PS5-lanseringsledsager.

Du trenger sikkert ikke at jeg forteller deg dette, men Astro Bot er akkurat det man kunne ha ønsket seg. Det er fargerikt, livlig, proppfullt av sjarm og flytter virkelig grensene for hvordan PS5 og DualSense-kontrolleren kan brukes rent mekanisk. Selv om jeg bare fikk spilt 45 minutter av spillet, var dette mer enn nok tid til å løpe gjennom noen hovednivåer, kjempe mot en sjef, møte flere kjente PlayStation-figurer og til og med prøve meg på noen utfordringsnivåer, og ut fra det Team Asobi fortalte meg underveis, er alt dette bare toppen av isfjellet.

HQ

Til denne forhåndsvisningen ble jeg kastet med hodet først inn i den første galaksen. I likhet med Astro's Playroom innebar dette innledningsvis et besøk i en tropisk, solrik og sandfylt verden fylt med vann og roboter som hvilte på solsenger og solte seg i varmen. I likhet med forgjengeren har Astro Bot en så intuitiv og enkel kontroll at spillet ikke kaster bort tid på en tutorial, men lar deg finne ut av ting på egen hånd, det være seg å slå fiender eller knuse kasser for å finne mynter, hoppe og gli ved hjelp av Astro sine benboostere, trekke og gripe i ledninger for å avdekke hemmeligheter og løse gåter, og til og med generelt finne ut hva du skal gjøre på nivået og hvordan du skal gå frem.

Dette er en annonse:

I hovedsak er hovedmålet med hvert nivå på Astro Bot å nå sluttflagget, men som i alle respektable plattformspill forventes det også at du finner mange roboter rundt på nivået som ofte sitter fast i komiske og bisarre situasjoner. Det kan være en Ratchet -robot som sitter fastspent i et tre, eller en annen navnløs, mindre PS-spesifikk robot som henger fast i en avsats for livet. For å redde robotene trenger du bare å slå eller sparke dem, så katapulteres de inn i Astro's Dual Speeder klar til å bli fraktet tilbake i bane for å komme i sikkerhet.

Før vi går videre, er det verdt å nevne at cameos og PlayStation crossovers i Astro Bot ser ut til å utnytte alle mulige tilgjengelige veier. Jeg så de mer forventede Ratchet og Rivet og Jak, men også figurer som PaRappa Rappa også. Så forvent at noen sprø karakterer dukker opp denne gangen.

Dette er en annonse:

Hvis du var i tvil om designfilosofien for nivåer i Astro Bot, ikke bekymre deg, Team Asobi har nok en gang spikret det. Fra første minutt til slutten av hvert nivå jeg hadde luksusen til å teste, ble jeg overveldet av sjarmerende og herlige møter, karakterer og spillmekanikker som skiller seg ut og etterlater et glis klistret over ansiktet ditt, og alt mens fantastiske og fargerike bilder og et flott upbeat elektronisk lydspor spiller i bakgrunnen. Hvis du hadde en visjon om hvordan mer av Astro skulle se ut, er dette spillet nettopp det.

Men tilbake til de nyere funksjonene. Jeg fikk teste tre hovednivåer, som alle var unike, men som for det meste passet til strandestetikken som så ut til å prege denne første galaksen. Det var bare det andre nivået som så ut til å endre ting, da dette i stedet tok meg inn i skyene for å hoppe mellom skyskrapere i konstruksjon mens en gigantisk ape gikk på en rampage og ødela alt på sin vei. Uavhengig av det faktiske temaet for hvert nivå, fungerte disse tre første også som en måte å introdusere meg for de nye evnene på. Den første var en måte Astro kunne suge inn luft på, og deretter løfte seg opp i luften for å nå nye høyder. Dette var ideelt for å nå områder som opprinnelig var antatt å være utenfor grensene, samtidig som det var genialt for å komme raskt opp til overflaten av vannmasser man hadde dykket dypt ned i. Den andre var Bulldog Booster, en jetpack drevet av robothunden Barkster, som gjorde det mulig for Astro å sprette over hull og gjennom vegger og kasser som kunne knuses. Den siste var Twin-Frog Gloves, som brukte Adaptive Triggers til å kaste nærkampsangrep på avstand og til å svinge seg over hull og katapultere Astro over enorme avstander ved å gripe tak i, trekke i og strekke dem til det ytterste.

Twin-Frog Gloves så ut til å ha den dypeste mekaniske dybden ut fra det jeg fikk testet, men dette er sannsynligvis fordi de fungerte som grunnlag for å overvinne og håndtere den første store sjefen, en robot, boksehanskebærende, dykkerblekksprut kalt Mako Gato. Målet her var å bruke hanskene til å knuse Mako Gato sine hansker og deretter slenge Astro i hodet på den ved hjelp av katapultmekanikken. Det var et flott spill, og det så ut til å ha den perfekte balansen mellom å ha litt utfordring uten å miste noe av Astro -sjarmen og moroa. Apropos moro, etter å ha beseiret Mako Gato dukket en viss Ghost of Sparta og en Boy opp, og paret oppførte seg akkurat som du forventer at de skal gjøre til tross for at de nå er bedårende roboter.

Med rundt 80 nivåer å fullføre på tvers av seks hovedgalakser, med rundt 300 Bots å lagre og forskjellige ekstra puslespill samleobjekter og så videre å finne også, har Team Asobi tydeligvis mye mer i vente å vise og presentere for spillerne i denne nydelige plattformspilleren. Jeg vet med sikkerhet at dette inkluderer mindre, men mye mer krevende utfordringsnivåer som vil sette Astro ferdighetene dine på prøve, men hva mer som forberedes for utgivelsen, må vi bare finne ut den 6. september. Uansett kunne jeg ikke vært mer spent på mer av Astro Bot, og helt ærlig skammer jeg meg fortsatt over PlayStation for å fortelle oss at 2024 ikke ville ha noen store nye førstepartslanseringer, for hvis min hands-on-økt var noe å gå etter, ser Astro Bot ut til å sitte blant PlayStations beste.