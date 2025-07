Astro Bot's soundtrack kommer på vinyl senere i år

HQ

Årets spill i 2024 (i hvert fall ifølge The Game Awards) Astro Bot var elsket av mange grunner, men for mange spillere var det det rytmiske lydsporet som utmerket seg som et herlig akkompagnement til reisen din som Astro. Jeg kunne sitte i timevis og nikke med på hovedmenyens tema.

Nå kan du ta musikken ut av spillet og inn på vinylspilleren din. Ikke akkurat nå, men snart, for en vinylsamling på Astro Bot kan forhåndsbestilles nå, med utgivelse senere i år.

2LP-samlingen tar hele lydsporet komponert av Kenny CM Young, og legger det på bedårende LP-er med et typisk Astro Bot -design. Det er også laget ny kunst til omslaget.

Astro Bot fortsetter også å gi spillerne nytt innhold i spillet, ettersom det stadig legges til flere nivåer som gir spillerne nye roboter å redde og flere utfordringer å overvinne.

Astro Bot er tilgjengelig nå på PS5.