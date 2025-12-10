Astromine er et overlevelsesspill som foregår i et ødeleggbart voxel-solsystem

Som en del av utstillingsvinduet Day of the Devs, viste utvikleren Alientrap seg for å vise frem sitt kommende samarbeidsoverlevelsesspill kjent som Astromine. I dette prosjektet blir spillerne bedt om å reise rundt i et solsystem mens de besøker prosedyregenererte planeter som hver har en voxel-design som gjør at de kan ødelegges i stor grad.

HQ

Alientrap Det er et løfte at hver planet faktisk er fullstendig ødeleggbar, noe som gjør det stadig enklere å utvinne og gjøre krav på alle ressursene som finnes under overflaten. I tillegg til å kunne konstruere dine egne orbitale festninger og baser, må du også lage romskip som kan brukes til å reise mellom planetene og kjempe om kontroll over solsystemet fra enhver imponerende motstander.

Hvem kan disse være, spør du? I Astromine spiller du som en robot som er involvert i en fraksjonskrig med andre roboter, og for å få kontroll over solsystemet må du overvinne baser og utposter fra rivaliserende roboter ved å invadere, knuse forsvarsverkene deres, slå ut kraftkilder og stjele alle ressursene deres til dine egne.

Voxel-elementet i spillet strekker seg også til kampene, der du i kamp mot utenomjordiske skapninger kan angripe og se skaden du påfører dem i form av kroppsdeler som du skjærer og knuser i småbiter.

Når det gjelder når Astromine vil lanseres, er det ennå ikke gitt noen fast dato utover 2026, men du kan se noen utdrag av spillet nedenfor.