Astronauter gjennomfører en sjelden romvandring med utelukkende kvinnelige deltakere utenfor den internasjonale romstasjonen

HQ

To kvinner har fullført en romvandring utenfor Den internasjonale romstasjonen. Dette er sjette gang et team bestående utelukkende av kvinner har fullført en slik oppgave, med NASA-astronauten Jessica Meir og den franske astronauten Sophie Adenot som kledde seg i romdrakter for den 6,5 timer lange romvandringen.

Dette var også den 284. romvandringen i forbindelse med montering, vedlikehold og oppgradering av romstasjonen, og den syvende romvandringen så langt i år. NASA-astronauten Anil Menon la ut en video av hvordan utgangen så ut fra innsiden av stasjonen. Adenot forble festet til stasjonen under romvandringen, mens Meir ble fraktet til arbeidsstedene ved hjelp av stasjonens robotarm.

Meir har selv skrevet historie, da hun var med på den første romvandringen utført utelukkende av kvinner tilbake i 2019 sammen med sin kollega, NASA-astronauten Christina Koch. Romvandringer foregår når en astronaut må arbeide utenfor romfartøyets rammer, i rommets vakuum. Det tar lang tid å forberede og gjennomføre dem på grunn av farene som er forbundet med dem, men de er også nødvendige for å reparere ødelagte deler på en romstasjon, skifte ut gamle batterier, utføre reparasjoner på termiske systemer samt utføre andre vedlikeholdsoppgaver.