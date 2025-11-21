Gamereactor

nyheter
Astroneer

Astroneer sin nye Megatech DLC forbedrer basebygging

Denne oppdateringen tar spillets kreative sandkasse til et helt nytt nivå - fra å lage din helt egen asteroide i bane rundt jorden til å drive et selvforsynt drivhus for romvesener.

HQ

Det storslåtte romeventyret Astroneer fortsetter å ekspandere, og med den splitter nye Megatech DLC-en tas byggingen til nye og nesten absurde høyder. Det største tilskuddet er uten tvil den massive Orbital Platform-bygningen, en Megastructure som lar deg skape din egen asteroide og plassere den i bane rundt en hvilken som helst planet.

I tillegg til dette introduseres Biodome-strukturen, et selvforsynt økosystem der du kan dyrke og høste massevis av utenomjordisk flora. Biodomen kan utvides med nye seksjoner og fylles med spesialiserte Mega-moduler, noe som gjør det til et slags intergalaktisk drivhus og gård i ett.

For de som elsker å vise frem prestasjonene sine, vil det nye museet sannsynligvis være et kjærkomment tilskudd - der du kan bytte overskudd (kraft, ressurser osv.) mot ulike belønninger og fordeler - i tillegg til monumenter. Oppdateringen er ute akkurat nå - tilgjengelig for PC, PlayStation 4, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.

Kommer du til å prøve den nye Astroneer -utvidelsen?

HQ
Astroneer

