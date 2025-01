Astronomer avdekker gigantiske svarte hull i tidlige galakser

HQ

En ny studie, basert på data fra James Webb-romteleskopet (JWST), har avdekket et ekstraordinært kosmisk mysterium: supermassive svarte hull i tidlige galakser ser ut til å være opptil tusen ganger større enn forventet. Disse svarte hullene, som ble funnet i galakser bare 1,5 milliarder år etter Big Bang, har en masse på opptil 10 % av galaksenes stjernemasse - mye større enn de vanlige 0,01 %. Denne overraskende oppdagelsen, som er en del av ALT-undersøkelsen (All the Little Things) og teamets 3D-kartlegging av fjerne galakser, kan bidra til å forklare hvordan disse massive svarte hullene vokste så raskt, en prosess som tidligere ble antatt å ta over en milliard år. Selv om denne studien utfordrer eksisterende teorier om vekst av svarte hull, gir den spennende nye muligheter for å forstå det tidlige universet. Ifølge Jorryt Matthee, teamleder ved Institute of Science and Technology Austria, er funnene lovende og kan føre til banebrytende avsløringer om dannelsen av svarte hull.

Kan disse funnene endre måten vi forstår veksten av svarte hull i det tidlige universet på?

