Astronomer får det klareste glimt av sammensmelting av svarte hull

HQ

1,3 milliarder lysår fra jorden. Astronomer har gjort sin hittil skarpeste observasjon av to svarte hull som kolliderer, noe som gir et enestående innblikk i hvordan disse kosmiske gigantene oppfører seg når de smelter sammen. Hendelsen, som ble oppdaget gjennom krusninger i romtiden kjent som gravitasjonsbølger, stemmer overens med mangeårige spådommer fra Albert Einstein og Stephen Hawking. Den voldsomme sammensmeltingen, som fant sted i en fjern galakse langt utenfor Melkeveien, skapte et enkelt, raskt roterende svart hull og utløste en enorm energiutladning. Forskerne sier at presisjonen i denne oppdagelsen, som er muliggjort av fremskritt i observasjonsteknologien, styrker de grunnleggende ideene om svarte hull, inkludert Hawkings hypotese om at deres overflateareal bare kan vokse. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette på følgende lenke. Go!