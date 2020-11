Du ser på Annonser

Når PlayStation 5 endelig blir tilgjengelig i Norge den 19. november kommer den med Astro's Playroom forhåndsinstallert. Det er kanskje lett å tenke at dette bare er en enkel tech-demo, litt som The Playroom til PS4, som stort sett bare er en samling av AR-minispill for å demonstrere funksjonene til PlayStation Camera og DualShock 4-kontrolleren. Men dette spillet er så mye mer enn bare det. Ja, spillet er laget for å demonstrere hva den nye DualSense-kontrolleren med haptisk feedback er i stand til, men her har Team Asobi virkelig lagt mye kjærlighet inn i arbeidet sitt, og det føles langt mer som det geniale Astro Bot's Rescue Mission (som demonstrerer bruken av PS VR på geniale og sjarmerende måter) enn The Playroom.

Astro's Playroom har ikke umiddelbart et tydelig mål når du setter i gang spillingen. Det går rett og slett ut på å utforske herlige verdener basert på PS5ens komponenter og jakte på spillets mange, mange samleobjekter. Fra puslespillbrikker som etter hvert danner et bilde når du samler alle sammen, til nostalgiske skatter, som kan være gode gamle PS One, Buzz-kontrollere, Singstar-mikrofoner, PSP-konsoller og masse mer fra PlayStation gjennom årene.

Dette er et plattformereventyr og det minner meg faktisk ganske mye om 3D Super Mario-spillene. Spesielt Super Mario Galaxy, med sine utrolig varierte verdener som alle sjarmerer på sine egne måter og introduserer deg for nye mekanikker. I Cooling Springs, som er basert på konsollens kjølesystemer, finner du strender og isdekte områder. Mens i SSD Speedway-verdenen kommer du til et område kalt Turbo Trail, hvor du må manøvrere deg gjennom en lang «motorvei» med roboter som flyr mot deg i høy hastighet - som du altså bør unngå så lille Astro slipper blåmerk... jeg mener bulker.

Når vi snakker om varierte mekanikker finner du en drakt som har en stor springfjær i Cooling Springs, som lar deg hoppe opp steder du ikke ville nådd ellers. Dette gjør du ved å holde inne en av triggerne (L2 eller R2) og vippe kontrolleren i den retningen du ønsker å hoppe. Det som gjør dette så spesielt er måten den haptiske feedbacken får det til å føles som at du faktisk trykker inn en stor springfjær ved bruk av høyttalerne, den ekstremt presise vibrasjonen og de adaptive triggerne som i dette tilfellet gir mer motstand enn vanlig. Andre ting du får leke deg med er en hangglider, en apedrakt som lar deg klatre opp lange fjellvegger, et luftfartøy med raketter som du kan fly med og en ball du setter deg inn i som du manøvrerer gjennom diverse hindre ved hjelp av bevegelsesflaten på kontrolleren. Jeg velger å ikke fortelle for mye om dem, for mye av gleden av å spille Astro's Playroom er å oppleve disse på egenhånd, men jeg kan i hvert fall si at de alle bruker DualSense-kontrolleren på unike måter, og det føles utrolig bra.

Spillet byr på en del utfordring også. Jeg døde nok litt flere ganger enn jeg tør å innrømme. Ikke fordi plattformingen er upresis på noen måte, tvert imot. Det var nok fordi Astro blir slått ut av kun ett treff fra en fiende, og noen av fiendene kan være litt tricky, spesielt for yngre spillere. Men for min del er litt utfordring i slike spill bare en god ting, så jeg klager i hvert fall ikke.

Det skader heller ikke at musikken er meget fengende, og jeg sitter faktisk i skrivende stund og nynner på GPU-sangen fra GPU Jungle. Den har virkelig satt seg fast og jeg sliter med å få den ut av hodet... Tro meg, du kommer nok til å ende opp som meg når du selv har spilt Astro's Playroom i noen timer :)

Har du et konkurranseinstinkt som bobler kan jeg gledelig fortelle deg at Astro's Playroom byr på Time Trials også, med online-poengtavler så du kan konkurrere mot vennene dine eller resten av verden om hvem som er raskest. Disse Time Trial-banene er for øvrig unike og laget for dette formålet, men de er selvfølgelig basert på de fantastiske banene i hovedspillet.

For å oppsummere koste jeg meg utrolig mye med Astro's Playroom, og selv om jeg har rundet det 100% allerede kommer jeg garantert til å spille gjennom dette igjen om ikke altfor lenge. Det byr også på mange hemmeligheter og Easter Eggs jeg ikke har nevnt her, og om du er PlayStation-fan tør jeg påstå at dette er et spill som kommer til å trekke på dine smilebånd mer enn bare én gang. Det er et spill du virkelig ikke bør overse når du får din egen PS5 i hus.