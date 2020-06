Astro's Playroom følger gratis med på PlayStation 5

Astro Bot: Rescue Mission er ikke bare et av de beste VR-spillene de siste årene, men også et av de beste punktum. Derfor kan du tro pulsen min økte da jeg så den kule krabaten dukke opp på skjermen under kveldens State of Play-sending.

Som tilfellet også var med PlayStation 4 vil det nemlig følge med et gratis spill på PlayStation 5, og denne gangen er det Astro's Playroom. Spillets fire områder vil på en enkel og morsom måte både vise deg kraften i den nye konsollen og hvilke egenskaper både den og DualSense-kontrolleren har.